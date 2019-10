IRAN-TURCHIA: GUERRA A BREVE

mercoledì 9 ottobre 2019La forza di terra dell'esercito iraniano ha effettuato una manovra militare non annunciata nell'Iran nordoccidentale, al confine con la Turchia, in un momento di crescente tensione sull'imminente operazione turca in Siria. Le esercitazioni non annunciate nella provincia dell'Azerbaigian occidentale comprendono unita' di reazione rapida, brigate mobili e da combattimento ed elicotteri. Con lo slogan ''Un obiettivo, un colpo solo'', le manovre cercano di migliorare la prontezza al combattimento delle unita', la loro mobilita' e velocita' sul campo di battaglia, secondo l'agenzia Tasnim. L'obiettivo e'P anche quello di valutare le unita' durante le esercitazioni, alle quali era presente il comandante generale dell'esercito iraniano, Abdolrahim Mousavi. Mousavi ha dichiarato che i nemici ''sono consapevoli che affrontare l'Iran sara' costoso per loro'' e ha avvertito che le loro forze sono pronte a ''dare una risposta schiacciante'' a qualsiasi aggressione. Le forze armate iraniane conducono esercitazioni militari di routine durante tutto l'anno, ma di solito le segnalano in anticipo. Iran e Turchia partecipano insieme alla Russia al processo di pace in Siria ad Astana, anche se Teheran difende il regime siriano di Bachar al-Assad e Ankara alcuni gruppi armati di opposizione.