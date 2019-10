7MLN A NIDI GRATIS LOMBARDIA

martedì 8 ottobre 2019MIALNO - Altri due milioni per finanziare la misura 'Nidi gratis', che abbatte le rate dei nidi per i redditi piu' bassi. La Giunta regionale lombarda, su proposta dell'assessore alle Politiche per la famiglia, Genitorialita' e Pari opportunita', Silvia Piani, ha integrato con 2 milioni di euro le risorse messe a disposizione per la misura 'Nidi Gratis' 2018-2019 e con 5,2 milioni quella per il 2019-2020. Il provvedimento, fa sapere Palazzo Lombardia, si e' reso necessario per via dell'alta partecipazione da parte dei Comuni e delle strutture nido/micro-nido pubbliche e private convenzionate, a fronte dell'affluenza di domande da parte delle famiglie lombarde. A seguito del nuovo incremento, oggi la dotazione per la misura 'Nidi Gratis' 2018-2019 ammonta complessivamente a 41 milioni di euro e la successiva edizione 2019-2020 a 42,2 milioni. All'edizione 2018-2019 erano stati ammessi 530 Comuni per un totale di 1.018 strutture e 15.210 domande. Dalla prima rendicontazione a valere sul nuovo avviso risultano oggi gia' 581 Comuni ammessi per un numero di 1.043 strutture pubbliche e private convenzionate. La finestra per la presentazione delle domande e' aperta sino al 25 ottobre, ma, nonostante l'importante aumento delle risorse, potrebbe essere chiusa anticipatamente a causa dell'alta affluenza. ''A fronte dell'aumento dei costi medi per famiglia - ha spiegato l'assessore Piani - continueremo a garantire la gratuita' del servizio allo stesso numero di beneficiari della scorsa edizione''.