HARD BREXIT: ROMA E MILANO

martedì 8 ottobre 2019In vista dell'uscita del Regno Unito dall'UE, ''il governo britannico e' impegnato a negoziare un accordo con Bruxelles e i partner europei per una Brexit ordinata''. Esiste tuttavia ''la possibilita' che tale auspicato accordo non venga raggiunto''. È per questo che il governo di Londra ha avviato in queste settimane un tour europeo - chiamato 'Europe Industry Days' - per ''spiegare l'impatto che un no-deal avrebbe sulle le aziende europee che importano o esportano nel Regno Unito, e per aiutarle a prepararsi a questo scenario''. Gli Europe Industry Days faranno tappa in Italia il 16 e 17 ottobre prossimi, rispettivamente a Roma e a Milano, dove alcuni esperti di Londra incontreranno aziende e associazioni di categoria italiane con l'obiettivo di comunicare alle imprese importatrici o esportatrici quali saranno, in caso di mancato accordo, le procedure doganali, le certificazioni e i nuovi regolamenti in atto per le aziende che operano nei settori dell'agroalimentare, dei trasporti e della logistica, dall'industria manifatturiera e dei servizi. Le aziende e i professionisti interessati a partecipare possono confermare la propria presenza a DIT.Events@fco.gov.uk, specificando l'evento al quale intendono intervenire tra Roma e Milano. - Europe Industry Days - Roma - Mercoledi' 16 ottobre - ore 13:00-17:30 - Villa Wolkonsky - Piazzale di Villa Wolkonsky 1, Roma (accesso da Via Ludovico di Savoia) - Europe Industry Days - Milano - Giovedi' 17 ottobre - ore 9:30-14:00 - Palazzo delle Stelline - Corso Magenta 61, Milano