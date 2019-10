ANPI CONTRO TAGLIO ONOREVOLI

martedì 8 ottobre 2019''Esprimiamo preoccupazione e dissenso sulla riforma costituzionale in corso di approvazione, che taglia drasticamente il numero di parlamentari. La motivazione prevalente, se non esclusiva, di questa riforma, e' un risparmio per le casse dello Stato. Tale risparmio in realta' e' cosi' esiguo da essere del tutto irrilevante per i conti pubblici; per di piu' sara' operativo fra anni, e comunque una riduzione dei costi non puo' essere l'obiettivo di una riforma che incide profondamente sulla natura della democrazia italiana''. Lo comunica la segreteria nazionale Anpi. ''Questa motivazione - prosegue il testo - rievoca una vecchia tara di una parte della politica italiana: l'antiparlamentarismo, cioe' il vedere negli eletti non i rappresentanti del popolo, vale a dire coloro sui quali grava una delle piu' alte responsabilita' nella costruzione delle regole del vivere comune, ma un gruppo di persone di scarsa qualita', il cui obiettivo dominante e' quello della conservazione di un posto di privilegio''. ''Si nega al parlamentare - sottolinea l'Anpi - la dignita' dell'istituzione che rappresenta, e questo e' un colpo all'intera impalcatura della Repubblica, quando invece bisogna ribadire e rafforzare proprio la centralita' del Parlamento. Scompaiono le dimensioni che dovrebbero essere maggiormente curate e sollecitate, e cioe' l'esperienza, l'efficienza, la competenza, la ricerca, la passione per il bene collettivo, e rimane una visione umiliante ed umiliata del ruolo del Parlamento, i cui ranghi ridotti piu' difficilmente garantiranno la rappresentanza popolare a tutto vantaggio di un esecutivo, il Governo, sempre piu' potente e meno controllato''.