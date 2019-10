TAGLIO ONOREVOLI: 600 SI'?

martedì 8 ottobre 2019Sono in tutto 20, al momento, gli iscritti a parlare in Aula della Camera per le dichiarazioni sul voto finale alla riforma costituzionale che taglia il numero dei parlamentari. Ogni deputato ha 10 minuti di tempo per l'intervento, quindi il voto e' previsto tra le 17 e le 17,30. Per il via libera definitivo della riforma 'bandiera' dei 5 stelle e' necessaria la maggioranza assoluta, ovvero 316 si'. Da soli, sulla carta, i giallorossi possono contare su 344 voti, quindi la maggioranza di governo ha 28 voti in piu' rispetto all'asticella richiesta. Ma ai si' della maggioranza dovrebbero unirsi anche alcuni voti provenienti dal gruppo Misto. Dunque, riflettori puntati sui dissidenti, sulle possibili defezioni, assenze strategiche e non giustificate tra le file di Pd, M5s, Leu e Iv. La soglia di attenzione e allarme, per i giallorossi, e' quindi fissata a circa 30-35 dissidenti. In quel caso, infatti, i giallorossi non sarebbero piu' autosufficienti per approvare la riforma e servirebbe il 'soccorso' del centrodestra. Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega hanno annunciato il loro voto favorevole: leghisti e FdI hanno sempre votato a favore della riforma finora, mentre Forza Italia ha votato si' nelle prime due letture e si e' astenuta nella terza, la scorsa estate al Senato. Con la maggioranza compatta e il si' delle opposizioni la riforma incasserebbe oltre 600 voti.