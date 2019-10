ITALIA PAGA DISASTRO AIRBUS

martedì 8 ottobre 2019''Cosa c'entrano le sanzioni all'Airbus con le vacche italiane? Non riesco a capire perché le sanzioni americane debbano finire sul sistema agroalimentare italiano. Se sbaglia Berlino o Parigi non è che ne risponde Milano o Roma. Se sbaglia Berlino o Parigi paga Berlino o Parigi, non può pagare sempre l'Italia. Abbiamo subito sull'immigrazione, non possiamo subire anche sui dazi''. Lo ha affermato Angelo Ciocca, europarlamentare della Lega, intervistato a Radio Cusano Campus. ''Sono tentato di portare settimana prossima in plenaria una mucca italiana, se non lo capiscono arriverò a questo. Vorrei ricordare che in Consiglio regionale lombardo ho portato un asino, Penelope, quando Renzi voleva fare la riforma costituzionale. Se gli euroburocrati non capiscono, faremo la rivolta delle vacche italiane. Sicuramente anche i produttori americani del formaggio fake Italy cercano di avvantaggiarsi rispetto a questa situazione'', ha aggiunto Ciocca.