CONDANNATI GENITORI DI RENZI

lunedì 7 ottobre 2019FIRENZE - Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex premier Matteo Renzi, sono stati condannati a un anno e nove mesi di reclusione dal giudice di Firenze Fabio Gugliotta al processo per due fatture false che li vedeva imputati insieme all'imprenditore Luigi Dagostino. Quest'ultimo e' stato a sua volta condannato, a due anni di reclusione. Il pm Christine von Borries nella sua requisitoria odierna aveva chiesto per i genitori di Renzi una condanna a un anno e nove mesi, e a due anni e tre mesi per Dagostino. Il dispositivo condanna gli imputati con la continuazione e a pena sospesa. Il giudice Gugliotta inoltre ha condannato gli imputati al pagamento delle spese processuali e all'interdizione da incarichi direttivi nelle societa' per 6 mesi, all'interdizione dal ricoprire incarichi pubblici per 1 anno e a far parte di commissione tributarie in perpetuo. Luigi Dagostino deve risarcire la parte civile - Tramor spa - di 190.000 euro e al pagamento delle spese processuali della stessa Tramor per 3.500 euro. Le motivazioni della sentenza saranno disponibili tra 90 giorni. I genitori di Matteo Renzi ''sono assolutamente tranquilli. Ricorreremo sicuramente in appello''. Lo ha dichiarato l'avvocato Lorenzo Pellegrini, difensore di Laura Bovoli, dopo la lettura della sentenza di condanna a un anno e nove mesi, con sospensione condizionale della pena, per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex premier Matteo Renzi. Anche il legale di Luigi Dagostino, condannato a due anni, ha annunciato ricorso in appello dove ''punteremo a un'assoluzione con la formula più ampia. I reati contestati non sussistono''.