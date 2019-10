UNGHERIA: INDUSTRIA +5,6%

lunedì 7 ottobre 2019BUDAPEST - Nella Ue fuori dall'eurozona l'economia va molto bene. La produzione del settore industriale ungherese ha registrato una crescita dello 0,3 per cento ad agosto rispetto lo stesso mese dello scorso anno. Questi i dati riferiti dall'Ufficio centrale di statistica (Ksh). La crescita della produzione del settore automobilistico, che ha il maggior peso nel settore industriale, ''ha rallentato in modo significativo'' mentre la crescita della produzione del computer, il segmento delle apparecchiature elettroniche e ottiche ''ha leggermente accelerato'' afferma il Ksh. La produzione nel segmento di prodotti alimentari, bevande e tabacco e' diminuita. Per il periodo gennaio-agosto, la produzione industriale e' aumentata del 5,6 per cento su base annua. Commentando i dati il segretario di Stato del ministero dell'Innovazione e della Tecnologia Laszlo Gyorgy ha dichiarato alla televisione pubblica che le misure di promozione degli investimenti del governo hanno contribuito ad aumentare la produzione industriale dell'Ungheria anche in un periodo in cui si registrava una fase di ristagno e di calo in altri paesi e ha aggiunto che l'industria ungherese ha attraversato importanti cambiamenti strutturali negli ultimi nove anni. Citando un nuovo studio dell'Fmi, Gyorgy ha affermato che il settore ad alta tecnologia rappresenta il 70 per cento dell'industria ungherese, il secondo rapporto piu' elevato a livello globale.