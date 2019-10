AFRICANI,GOVERNO ALLO SBANDO

lunedì 7 ottobre 2019''Mentre il governo abusivo e il Pd dimostrano di essere in completa confusione nel contrasto all'immigrazione clandestina, con il ministro dell'Interno che minimizza l'impossibile ed esponenti di quel partito che chiedono addirittura l'abrogazione dei decreti sicurezza, la gente in mare continua a morire. I dati parlano chiaro: solo nell'ultimo mese, gli sbarchi si sono addirittura triplicati, segno che l'approccio al fenomeno del Conte Bis e' un completo fallimento. Accogliere significa possedere una politica che tuteli contemporaneamente le istanze delle comunita' che accolgono e quanti, in possesso dei corretti requisiti, arrivano nel nostro Paese. Il governo delle poltrone, invece, non ha la minima idea della gestione della materia, tutto proteso nel suo essere 'contro Salvini' ed incollato agli scranni. La Lega non smettera' di ripeterlo: serve una politica di legalita' e fermezza a tutela dei nostri confini, che impedisca partenze incontrollabili, oramai quasi quotidianamente tutte con lo stesso triste esito''. Cosi' i capigruppo della Lega al Senato ed alla Camera, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari.