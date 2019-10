MACRON AFFONDA CONTE

lunedì 7 ottobre 2019PARIGI - Il presidente Emmanuel Macron e' pronto ad inasprire le sue posizioni sul tema dell'immigrazione. Lo riferisce la stampa francese, ricordando che oggi all'Assemblea nazionale si tiene il dibattito sulla ''politica migratoria della Francia''. Dopo la legge sul diritto d'asilo e sull'immigrazione passata nel settembre dello scorso anno, Macron vuole conquistare l'elettorato dei Repubblicani e del Rassemblement National di Marine Le Pen assumendo una posizione ancora piu' intransigente. Molti osservatori e analisti di sinistra hanno criticato questa linea, ricordando che durante la campagna elettorale del 2017 Macron si era presentato come il rappresentante di una ''societa' aperta''. Per preparare il terreno alle prossime misure il governo ha pubblicato un documento intitolato ''la politica migratoria della Francia e dell'Europa, 10 fatti e dieci azioni intraprese''. Questa linea potrebbe mettere in difficolta' La Rèpublique en marche, partito di maggioranza del presidente Macron, oggi in declino e nettamente in minoranza alle urne. Molti suoi parlamentari potrebbero non essere d'accordo con le posizioni del loro leader provocando cosi' delle fratture all'interno del partito. Il primo ministro Edouard Philippe viene considerato piu' prudente di Macron su questo tema. Ma soprattutto, si fa notare in Francia, questo irrigidimento sull'immigrazione metterebbe completamente fuorigioco il governo italiano che punta tutto sulla remota possibilità che la Ue ''apra'' ai migranti economici accettandone l'uscita dall'Italia, questione sulla quale invece il presidente Macron ha intenzione ora di inasprire ulteriormente la chiusura.