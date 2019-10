GENITORI RENZI SENTENZA OGGI

lunedì 7 ottobre 2019I genitori dell'ex premier Matteo Renzi, Tiziano Renzi e Laura Bovoli, non sono presenti stamani nell'aula del tribunale di Firenze dove si svolge il processo a loro carico per due presunte fatture false. È presente invece l'imprenditore Luigi Dagostino, anche lui accusato di fatture false e in più di truffa aggravata.I fatti al centro delle indagini risalgono al 2015, quando l'imprenditore Luigi D'Agostino, anch'egli a giudizio con l'accusa di false fatturazioni e, nel suo caso, pure truffa, era amministratore delegato della Tramor, società di gestione dell'outlet The Mall di Leccio di Reggello (Firenze), e avrebbe incaricato le società Party ed Eventi 6, entrambe facenti capo ai Renzi, di studi di fattibilità per lavori all'outlet Davanti al giudice Filippo Gugliotta, il pm Christine Von Borries ha iniziato, intorno alle 10,40, la requisitoria e al termine formulerà le richieste di condanna; dopo sono previste le arringhe dei difensori e delle parti civili, al termine delle quali ci dovrebbe essere la camera di consiglio con la sentenza. Le parti hanno depositato anche memorie scritte: quella della pubblica accusa è di 140 pagine, 92 quella della difesa.