CONSERVATORI AL 38% LAB 23%

lunedì 7 ottobre 2019Nel Regno Unito i Tory continuano a crescere sul Labour, con un distacco di 15 punti (38% contro il 23%), mentre i Lib-Dem sono scesi di 5 punti attestandosi al 15%. E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio Opinium commissionato dall'Observer, al termine della 'stagione' delle conferenze nazionali dei partiti. Tra i Remainer, della caduta dei Lib-Dem (-7 punti in una settimana) si sono avvantaggiati i laburisti che sono saliti di 9 punti. Tuttavia, il partito di Jeremy Corbyn ha perso altrettanti elettori tra i Brexiteer: solo l'8% di loro sostiene che voterebbe per i laburisti in un'elezione generale. Il premier conservatore, Boris Johnson, continua a superare in gradimento il rivale laburista: secondo il 36% degli intervistati, rappresenta un capo di governo migliore di Corbyn, che si ferma invece al 16%. Persino il nuovo piano per la Brexit proposto nei giorni scorsi dal leader dei Tory trova maggiori consensi rispetto a quello presentato dall'ex premier Theresa May a febbraio. Allora, il 45% lo defini' un cattivo accordo e solo il 14% si espresse a favore; nel caso di BoJo, si e' schierato contro solo il 22% mentre il 27% e' favorevole.