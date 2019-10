DISOCCUPATI IN CRESCITA

lunedì 7 ottobre 2019''Alla lunga l'occupazione non potra' continuare a crescere se il Pil non riparte''. E' quanto sottolinea il Centro studi di Confindustria negli Scenari di autunno. ''Gia' nel bimestre luglio agosto - fa notare - l'espansione si e' quasi fermata'' e il numero di persone occupate in media d'anno registrera' un+0,7% (+0,5% gia' acquisito al secondo trimestre). Nel 2020, se la stagnazione del Pil perdurera', come previsto nello scenario a politiche invariate, la dinamica dell'occupazione si abbassera' rispetto a quest'anno''. Quanto al tasso di disoccupazione, il Csc prevede che si attestera' al 9,8% nel 2019 e al 9,7% nel 2020. ''Nei prossimi trimestri - si legge nel rapporto - il rientro della disoccupazione potrebbe subire una battuta d'arresto , complice il rallentamento della crescita occupazionale e un'espansione della forza lavoro''.