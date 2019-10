TRIPLICATI SBARCHI E MORTI

lunedì 7 ottobre 2019''Questa notte e' stato un disastro a Lampedusa. C' erano addirittura gli elicotteri con le entrate e le uscite della Guardia Costiera, Marina Militare, con decine di migranti arrivati e altre decine in arrivo. Non si puo' andare avanti cosi'''. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini oggi a Trieste a margine di un incontro in Questura. ''Il governo italiano - ha aggiunto - in un mese ha vanificato il lavoro di un anno e mezzo e gli scafisti sono gli unici che stanno festeggiando. Spero che a Roma qualcuno si renda conto del disastro di aver triplicato gli sbarchi''. ''Hanno riaperto i porti, hanno riaperto il rubinetto, rischia di essere un disastro anche per la stessa Trieste, per lo stesso Friuli Venezia Giulia dove - ha precisato Salvini - ci sono gia' i problemi degli arrivi via terra. Noi abbiamo cominciato un'operazione di alleggerimento, dei richiedenti asilo dal Fvg con piu' di mille persone. Spero che al governo ci sia qualcuno che li fermi. Altrimenti saranno problemi. Il problema - ha concluso - e' non farli partire''.