COLDIRETTI: UE? NON ESISTE!

lunedì 7 ottobre 2019''Il parmigiano e le altre ricchezze alimentari italiane sono sotto attacco. Io sono un patriota innamorato dell'Italia. Ed è il momento di combattere. I dazi americani ci faranno affondare e in Europa ognuno va per conto suo''. Così Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, in un'intervista a 'La Verità'. ''Si parla di 1 miliardo di danni per l'agroalimentare italiano. O probabilmente un po' meno visto che alcuni prodotti, come pasta e vino almeno per ora non saranno toccati - dice - Il dramma vero è per i nostri formaggi, le nostre mozzarelle, i nostri salumi. Forse riusciamo a salvare il Parma e il San Daniele ma il resto del comparto suinicolo è in pericolo''. ''Vogliono mettere fuori gioco i nostri prodotti. Il problema vero è che non sappiamo difenderci - continua Prandini - Anche da questo punto di vista l'Europa è sparita. Ogni Paese si fa gli affari suoi. Questo gli americani lo sanno bene e infatti applicheranno dazi diversificati a seconda dei singoli Stati. E come se ci stessero dicendo che l'Europa non esiste''. Quali le contromisure? ''Misure a sostegno dei settori colpiti per l'equivalente del danno - spiega - Ovviamente non chiediamo soldi allo Stato italiano: è il bilancio europeo che si deve far carico''. ''Non c'è nessuno a Bruxelles che rappresenti gli interessi degli agricoltori e degli allevatori italiani. Gli altri Paesi sono molto astuti nel piazzare figure chiave nei posti importanti. Così, quando si stilano gli accordi di libero scambio, l'Italia esce sempre penalizzata'', conclude aggiungendo ''io non voglio dazi a tutela delle aziende italiane. Ma voglio regole uguali per tutti''.