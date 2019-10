NESSUN RINVIO DELLA BREXIT

lunedì 7 ottobre 2019LONDRA - Il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha di nuovo escluso un rinvio della Brexit, prevista il 31 ottobre, nel corso di un colloquio telefonico con Emmanuel Macron. Il presidente francese ha proposto all'inquilino di Downing Street un bilancio ''alla fine della prossima settimana'' sulla fattibilità di un'intesa. Bruxelles ''non dovrebbe essere convinta, a torto, che il Regno Unito possa rimanere nell'Ue dopo il 31 ottobre'', ha dichiarato Johnson, le cui osservazioni sono state riportate da un portavoce di Downing Street. Questa è ''l'ultima possibilità per raggiungere un accordo - quello che tutte le parti desiderano - in modo che si possa andare avanti e costruire un nuovo partenariato tra il Regno Unito e l'Ue'', ha insistito, ''Ma affinché questo sia possibile, l'Ue deve fare gli stessi compromessi che il Regno Unito ha fatto nelle ultime settimane e negli ultimi mesi''. Il piano presentato mercoledì da Johnson è stato accolto con scetticismo a Bruxelles, che ravvisa diversi punti ''problematici''. Il premier britannico sta quindi cercando di fare ''moral suasion'' sui leader europei: oltre a Macron, ha incontrato questo fine settimana gli omologhi di Finlandia, Olanda e Portogallo, e porterà avanti i negoziati, mentre il suo ministro per la Brexit continuerà a visitare le capitali europee fino a martedì. Il piano di Johnson mira a porre fine al ''puzzle'' della frontiera irlandese, evitando il ritorno dei controlli tra la Repubblica d'Irlanda, membro dell'Ue, e la provincia britannica dell'Irlanda del Nord, che lascerà l'Ue come il resto del Regno Unito.