STAGNAZIONE IN ITALIA

lunedì 7 ottobre 2019Il Centro Studi Confindustria conferma la sostanziale stagnazione dell'economia italiana, già delineata nelle previsioni di primavera. Nel 2019 il Pil sarà pari a zero mentre nel 2020, se l'aumento delle imposte indirette venisse annullato e finanziato interamente a deficit, il Pil crescerebbe dello 0,4%, ma il rapporto deficit/Pil sarebbe pericolosamente vicino al 3%. Previsioni, dunque, meno ottimistiche rispetto a quelle del governo che, nella nota di aggiornamento al Def, stima una crescita dello 0,6% per l'anno prossimo e un rapporto deficit Pil al 2,2%. Secondo il Csc, ''più che in passato, molto dipenderà dalle scelte di politica economica e in particolare da come il Parlamento italiano modificherà l'attuale legislazione, che prevede un aumento dell'Iva e delle accise per 23,1 miliardi di euro a partire dal 1 gennaio 2020''. In uno scenario a politiche invariate, il Pil, nelle previsioni del Csc, rimarrà fermo non solo nel 2019 ma anche nel 2020. L'economia italiana, quindi, è ancora ''sulla soglia della crescita zero, rischiando di cadere in recessione a fronte di eventuali nuovi shock, che soprattutto dal fronte estero sono sempre possibili, come mostra l'elevatissimo grado di incertezza oggi presente sui mercati''. Il forte rallentamento economico produttivo in Germania, più profondo e duraturo di quanto atteso, le difficoltà tedesche, specie nel settore automotive, hanno avuto ricadute importanti sulla produzione dell'industria italiana per i forti legami tra le manifatture dei due paesi e incidono anche sulle esportazioni italiane. Se la Germania entra il recessione, lo stesso subito accadrà all'Italia.