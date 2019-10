PD-M5S GOLPE IUS SOLI

giovedì 3 ottobre 2019''Non si puo' fare una legge contro la volonta' popolare, non si puo' fare una legge sulla cittadinanza in questa legislatura''. E se le forze politiche che sostengono il governo vogliono andare avanti, ''chiederemo al Capo dello Stato di non promulgare la legge e faremo un referendum per abrogarla''. E' netta la posizione contraria di Fratelli d'Italia contro qualsiasi iniziativa parlamentare che riconosca la cittadinanza ai bambini stranieri, si tratti di ius soli o di ius culturae. Una posizione che Giorgia Meloni ha espresso con forza in commissione Affari costituzionali della Camera, dove oggi e' stato riavviato l'iter sulla proposta di legge a prima firma Boldrini in materia di cittadinanza, che ha dato luogo a un acceso dibattito, con momenti di tensione tra FdI e Pd e Leu, ma anche M5s, entrambi 'rei' per Meloni di ''non rispettare la volonta' popolare'': i primi perche' hanno perso le ultime elezioni e nel programma avevano lo ius soli, i secondi in quanto si sono presentati con un programma che non prevedeva la cittadinanza. Dunque, e' la conclusione di Meloni, ''poiche' il parlamento deve rappresentare la volonta' del popolo, una legge sulla cittadinanza non si puo' fare in questa legislatura''.