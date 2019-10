CONTE MENA IL CAN PER L'AIA

mercoledì 2 ottobre 2019''Ho l'impressione che il governo Conte bis stia cercando di 'menare il can per l'aia' sull'autonomia differenziata, ma il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, è una persona seria, dalla quale ci si aspetta che rispetti gli impegni che ha preso''. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nella sede del Parlamento Europeo, a Bruxelles, dove si trova oggi per incontri istituzionali. ''Nel Def è previsto un ddl per organizzare l'applicazione dell'autonomia differenziata - ha spiegato il presidente Fontana in una nota - dopo che esiste un accordo che è stato stipulato dal vecchio governo, dopo cioè che avevamo superato questa fase dal punto vista procedurale''. Il governatore lombardo ha detto di voler ''essere ottimista'' e ha ricordato gli impegni presi dal ministro Boccia che ''in brevissimo tempo'' darà ''comunicazione di quali saranno i tempi necessari per individuare i livelli essenziali di assistenza e i costi standard''. Fontana ha aggiunto che ''se c'è la volontà nello spazio di pochi mesi ci debbano dare delle risposte almeno sui tempi, sulla possibilità di realizzare i livelli essenziali di prestazione e i costi standard e sulla possibilità di concludere gli esami delle materie. Poi il resto si può affrontare con più tranquillità. Ma questi passi sono fondamentali''