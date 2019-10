PD VUOLE AUMENTARE L'IVA

mercoledì 2 ottobre 2019''E' disdicevole che il ministro Boccia, in un'intervista, insulti una forza politica che sostiene il governo. Che dica poi di voler aumentare l'IVA, voglia o meno Italia Viva, e' scandaloso. Boccia, ti scrivo in maiuscolo cosi' leggi meglio: non voteremo aumenti delle tasse''. Cosi' su Twitter il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone che aggiunge: ''Che un ministro del governo Conte rilasci un'intervista all'Avvenire, per insultare una forza politica che ha dato la fiducia al governo, e quindi anche a lui, e' a dir poco disdicevole. Se poi lo stesso ministro, mi riferisco a Francesco Boccia, dichiara di voler aumentare l'IVA e che noi di Italia Viva possiamo metterci il cuore in pace, tanto si fara', questo e' ancora piu' scandaloso''. ''Il ministro ricordi - conclude Faraone - che il governo e' nato con al primo punto del suo programma 'no aumento Iva', lo scrivo in maiuscolo cosi' lo legge meglio. Lui e' ministro per raggiungere questo obiettivo, non per scaldare la poltrona. Ricordi. inoltre, Boccia che Italia Viva non votera' mai alcun aumento delle tasse, con buona pace per lui e per quelli che con lui fanno parte del partito delle tasse''.