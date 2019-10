FONDO NORVEGIA: VIA PETROLIO

mercoledì 2 ottobre 2019Via libera per il fondo sovrano della Norvegia a disinvestire, almeno in parte, nel settore petrolifero. Oslo ha autorizzato il fondo a lasciare 95 compagnie petrolifere, in cui ora ha impegnati 5,4 miliardi di euro. Il fondo, che gestisce oltre mille miliardi di dollari, ha suscitato scalpore nel 2017 chiedendo una piena uscita dal settore petrolifero per ridurre l'esposizione della Norvegia, il maggiore produttore di petrolio e gas in Europa occidentale, sugli idrocarburi. Il governo ha optato per un disinvestimento significativamente piu' limitato a societa' focalizzate esclusivamente sull'esplorazione e produzione di idrocarburi, risparmiando importanti attivita' diversificate come ExxonMobil, Total o BP. Ieri sera, il Ministero delle finanze ha delineato nei dettagli i contorni di questa operazione. Sono coinvolte 95 societa' in cui il fondo deteneva circa 54 miliardi di corone a meta' settembre, ha affermato in una nota, senza fornire un elenco di nomi. Il disimpegno sara' graduale e per un lungo periodo a seconda delle condizioni del mercato. Sebbene dettato da considerazioni puramente finanziarie, la prospettiva del suo ritiro dal settore petrolifero e' stata accolta favorevolmente da molti sostenitori dell'ambiente.