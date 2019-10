RECESSIONE INDUSTRIA TEDESCA

mercoledì 2 ottobre 2019BERLINO - I cinque principali istituti di ricerca tedeschi (Ifo, Iwh, Diw, IfW e Rwi) hanno rivisto significativamente al ribasso le loro previsioni economiche per la Germania. Mentre in primavera si aspettavano ancora che il prodotto interno lordo crescesse dello 0,8% nel 2019, ora stimano che la crescita sia solo dello 0,5 per cento. Le ragioni della scarsa performance sono la caduta della domanda mondiale di beni, visto che l'economia tedesca e' specializzata nell'export, nonche' l'incertezza politica e i cambiamenti strutturali nell'industria automobilistica. Al contrario, la politica monetaria sta sostenendo l'espansione macroeconomica. Per il prossimo anno, i ricercatori economici hanno ridotto le loro previsioni di crescita del pil all'1,1% dall'1,8% stimato in primavera. ''L'industria tedesca e' in fase di recessione e questo ha un impatto anche sui fornitori di servizi per le imprese'', afferma Claus Michelsen, capo del dipartimento di previsione e politica economica al DIW di Berlino. ''Il fatto che l'economia si stia espandendo e' dovuto principalmente al costante stato d'animo positivo delle famiglie, sostenuto da buoni accordi salariali, agevolazioni fiscali e dall'aumento dei trasferimenti pubblici''. Inoltre, aggiunge Michelsen, ''I rischi di un'escalation della guerra commerciale sono molto alti. Ma anche una Brexit disordinata potrebbe avere dei costi''.