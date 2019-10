RIFORMA CATASTO = TASSA CASA

martedì 1 ottobre 2019''Le anticipazioni sulla manovra che il Governo si accinge ad approntare destano forte preoccupazione. Il proposito di varare una riforma del catasto, che la Commissione europea raccomanda da tempo all'Italia allo scopo di accrescere il gettito fiscale, lascia sconcertati''. Lo dichiara il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, in una nota. ''Il valore degli immobili continua a calare (unico caso in Europa), fino in molti casi all'azzeramento per totale assenza di mercato. Il Paese - sottolinea Spaziani Testa - e' costellato di case, negozi e uffici sfitti. Ogni anno aumenta il numero di edifici ridotti, anche di proposito, in ruderi. Su tutto questo immenso patrimonio di risparmi gli italiani hanno pagato, dal 2012 al 2019, 183 miliardi di euro di patrimoniale sotto forma di Imu e Tasi, con la conseguenza,fra l'altro, di comprimere i consumi. La priorita' e' ridurre questo carico spropositato di tassazione, non di applicare la raccomandazione Ue sul catasto, magari presentandola con la favola dell'eliminazione delle sperequazioni ma con l'effetto, in realta', di aumentare ancora le imposte sugli immobili e di ridurre le prestazioni sociali collegate all'Isee''. Per Confedilizia, ''preoccupanti, poi, sono anche le indiscrezioni sull'ipotesi di un taglio degli incentivi fiscali per interventi sugli immobili in funzione del reddito dei contribuenti. Pochi giorni fa, il ministro dello Sviluppo economico Patuanelli - in un messaggio a Confedilizia - ha detto di ritenere 'necessario prorogare il pacchetto legato agli incentivi per le ristrutturazioni e quello per l'efficienza energetica'. Siamo di fronte a un cambio di rotta? Purtroppo sì''.