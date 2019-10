RICATTONE PD-LEU-RENZI A M5S

martedì 1 ottobre 2019Il voto alla camera sul taglio definitivo dei parlamentari solo se M5s vorrà sottostare alle ''richieste'' di Pd-Leu-Renziani, richieste che fino ad ora erano rimaste nel ''cassetto''. Eccole: superamento della base regionale con cui è eletto il Senato (con una modifica dell'articolo 57 della Costituzione), ritocco del numero dei consiglieri regionali per l'elezione del presidente della Repubblica, introduzione della presenza dei presidenti di Regione con diritto di voto durante l'esame delle leggi sull'autonomia differenziata, un nuovo voto di fiducia con il Parlamento in seduta comune (almeno per l'avvio del nuovo Governo) e introduzione della cosiddetta 'sfiducia costruttutiva' (anche questa da votare dalle due Camere riunite in seduta comune). Sono queste alcune delle modifiche costituzionali chiesti da Pd, Leu e Italia Viva in vista del via libera della riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari, in calendario per la prossima settimana. I tre gruppi di maggioranza, come anticipato (vedi Public Policy ''+++RIFORME...'', delle 14,09), chiedono al M5s di mostrare dei segnali su questi temi e di delineare la programmazione dei prossimi lavori per ampliare la cornice delle riforme costituzionali. Quelli proposti, quindi, sono i ''contrappesi'' da mettere sul tavolo per il voto del ddl Fraccaro. Una delle sedi nella quale questi temi potrebbero essere trasformati in emendamenti è la pdl costituzionale Elettori, che modifica l'età di coloro che possono eleggere senatori (da 25 anni a 18 anni). E' evidente che queste ''richieste'' non siano votabili prima della seduta della Camera dell'8 ottobre quando si voterà invece per il taglio dei parlamentari. L'M5s al momento tace.