DAZI USA A UE PER 7,5 MLD

martedì 1 ottobre 2019L'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) dara' via libera alle tariffe che l'amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, intende imporre questa settimana a 7,5 miliardi di dollari di merci dall'Unione europea. Lo riferiscono fonti citate dalla stampa economia Usa, secondo cui il via libera giungera' in relazione ai miliardi di dollari di sussidi illegali che il colosso aerospaziale europeo Airbus avrebbe ricevuto, alla pari del rivale statunitense Boeing. Le autorita' europee si aspettano che agli Usa vengano riconosciuti diritti di rivalsa per una cifra compresa tra 5 e 7 miliardi di dollari, secondo un rapporto citato gia' lo scorso luglio da ''Bloomberg''. L'Ue dovra' attendere invece sino al prossimo anno, per ricevere indicazioni dall'Omc in merito all'ammontare delle misure di rivalsa che potra' attuare nei confronti di Boeing. La decisione dell'amministrazione Trump di imporre dazi sulle esportazioni europee, e l'atteso via libera da parte dell'Omc, rischiano di innescare una escalation sul fronte delle tensioni commerciali tra le due sponde dell'Atlantico. Gli Usa hanno gia' imposto dazi ai prodotti in acciaio e alluminio provenienti dall'Unione europea, e pubblicato una lista di vini, formaggi ed altre esportazioni europee di lusso del valore di 25 miliardi di dollari che potrebbero essere sottoposte a dazi.