MULE':ANNO BELLISSIMO? BALLE

martedì 1 ottobre 2019''Diciamo le cose come stanno: finanziano una manovra in deficit che vuol dire più debito che dovranno pagare le future generazioni. È una manovra che non guarda alla crescita e agli investimenti strutturali e che non ha alcuna prospettiva di medio-lungo periodo delimitando il periodo di azione negli obiettivi programmatici a metà 2020''. Lo ha dichiarato il deputato e portavoce dei gruppi di Fi alla Camera e al Senato, Giorgio Mulè. ''Inoltre ci saranno nuove tasse (vedi riforma del Catasto) e il taglio al cuneo fiscale di 2,5 miliardi è cosa ridicola se si pensa che andrà ad incidere tra i 10 e 15 euro in busta paga. Non solo, i 7 miliardi ipotizzati dal recupero dell'evasione fiscale sono solo un'ipotesi di gettito maggiore per le casse dello Stato, sono in sostanza risorse trovate e scritte sull'acqua. Se queste sono le premesse altro che 'anno bellissimo''', conclude Mulè rispolverando una frase detta dal premier Conte, alcuni mesi fa, sui risultati che il governo gialloverde avrebbe raccolto.