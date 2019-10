EUROZONA IN CADUTA ECONOMICA

martedì 1 ottobre 2019Peggiorano a settembre le condizioni operative del settore manifatturiero di tutta l'area euro con il Pmi che crolla al livello piu' basso da ottobre 2012. L'indice finale Ihs Markit del Pmi manifatturiero dell'Eurozona e' sceso a settembre a 45,7 da 47 di agosto. Gli ultimi dati hanno mostrato l'ottavo mese consecutivo in cui il Pmi ha registrato un valore al di sotto della soglia di non cambiamento di 50. Tutti i tre sotto settori monitorati dall'indagine hanno mostrato un peggioramento delle condizioni operative. Il sottosettore dei beni di investimento ha registrato il peggioramento piu' cospicuo, seguito da quello dei beni intermedi. I produttori di beni di consumo hanno registrato un Pmi al di sotto della soglia di non cambiamento di 50 per la prima volta da novembre 2013. La contrazione manifatturiera della regione e' stata causata dal piu' veloce peggioramento delle condizioni operative in Germania, con il Pmi che e' crollato al livello piu' basso da giugno 2009. In calo anche l'indicatore dell'Italia sceso a settembre a 47,8 da 48,7, ai minimi da 6 mesi. Chris Williamson, chief business economist presso Ihs Markit, ha dichiarato: ''Va di male in peggio lo stato di salute del settore manifatturiero dell'eurozona, con l'indagine Pmi che ha indicato la contrazione maggiore in quasi sette anni e che manda segnali sempre piu' preoccupanti per il quarto trimestre. Il Pmi di settembre mostra come la produzione manifatturiera stia crollando ad un tasso trimestrale superiore all'1%. Tale contrazione rappresenta un forte freno per il Pil durante il terzo trimestre. La Germania guida la contrazione in discesa a livelli mai osservati dal 2009, ma Italia e Spagna seguono''.