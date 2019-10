LEGA: 8 MLD DI NUOVE TASSE

martedì 1 ottobre 2019''Otto miliardi di tasse. Nuove imposte su case, aziende, riforma del catasto, penalita' sui contanti e tributi ambientali. La vergogna del governo delle poltrone, schiavo dell'Europa, ha tradito le promesse e si prepara a tartassare gli italiani''. Lo afferma Andrea CRIPPA, deputato e vicesegretario della Lega. ''Non stupisce il Pd, partito delle tasse da sempre. Non stupisce Conte, nuovo cameriere di Bruxelles, Berlino e Parigi. Impressionante e' la giravolta del Movimento 5 Stelle e del ministro degli Esteri Luigi Of Maio. I 5 Stelle - aggiunge - erano nati con la promessa di cambiare l'Italia e l'Europa, sono diventati lo strumento dell'establishment per mantenere tutto come prima. Nessuna crescita economica, nessuna ripresa, tasse e solo tasse. Il popolo caccera' a calci questi personaggi indegni dal Palazzo. Molto presto. Primo appuntamento in piazza a Roma il 19 ottobre. Poi il 27 ottobre nelle urne in Umbria'', conclude.