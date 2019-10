PARATA SOVIETICA A PECHINO

martedì 1 ottobre 2019PECHINO - Una parata militare in perfetto stile comunista dell'Unione Sovietica, solo che avviene nel 2019. La Cina mostra i muscoli con la piu' grande parata militare mai tenutasi a Pechino e avverte che nessuna forza potra' ''scuotere le fondamenta'' della nazione. La capitale cinese ha celebrato i 70 anni dalla fondazione della Repubblica popolare da parte di Mao Zedong, con un evento dal forte impatto coreografico a cui hanno partecipato 15 mila soldati dell'Esercito di liberazione popolare cinese, e in cui sono comparsi 580 sistemi d'armi e 160 tipi di aerei militari. ''Non c'e' forza che possa scuotere le fondamenta di questa grande nazione. Nessuna forza puo' fermare il popolo e la nazione cinese dal continuare nei propri progressi'', ha dichiarato il presente cinese, Xi Jinping, con indosso la tradizionale veste maoista sfoggiata nelle grandi occasioni. La Cina si battera' per la ''completa riunificazione'' del Paese, ha aggiunto in un riferimento diretto a Macao e Taiwan e soprattutto Hong Kong, dove sono in corso forti proteste in coincidenza con la festa nazionale cinese.