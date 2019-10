RIPUGNANTE RDC ALLA SARACENI

martedì 1 ottobre 2019''Metterei una norma assoluta per cui chi ha commesso atti di questo tipo non dovrebbe avere diritto a nessun tipo di sostegno. Questo dovrebbe prevedere la legge. Io sono d'accordo con lei che questo e' un caso effettivamente ripugnante: una persona che ha attaccato lo Stato, ottiene dallo Stato. Non e' un caso di reato comune, io capisco il punto, ma paradossalmente oggi se l'istituto non desse il reddito a chi ha i requisiti per riceverlo potrebbe essere chiamato a rispondere in una controversia per danni. Per un caso molto simile a quello della Saraceni abbiamo ricevuto una sentenza contraria''. Lo dice in un'intervista a ''La Verita''' il presidente dell'Inps Pasquale Tridico parlando dell'ex terrorista Federica Saraceni, condannata per l'omicidio di Massimo D'Antona, che riceve il reddito di cittadinanza. ''No, non ritengo che sia una cosa normale Non ho mai detto che sono d'accordo con questo specifico sussidio, ma non sta a me decidere, e' la legge a farlo. Il presidente dell'Inps non puo' decidere caso per caso, ci mancherebbe, altrimenti darebbe il reddito a chi vuole lui - spiega -. Certo mi pongo anche io degli interrogativi''. Il caso Saraceni colpisce l'opinione pubblica perche' la signora ha combattuto contro quello Stato che ora le eroga il sussidio''