CROLLA INDICE PMI ITALIA

martedì 1 ottobre 2019Le condizioni del settore manifatturiero italiane peggiorano al tasso piu' veloce in sei mesi, con la forte riduzione dei nuovi ordini che ha causato l'ennesimo calo della produzione, il quattordicesimo consecutivo e il piu' ampio da aprile. Ihs Markit diffonde l'indice Pmi del settore manifatturiero italiano indicato a settembre a 47,8, in discesa da 48,7 di agosto, segnalando quindi il peggioramento delle condizioni operative maggiore in sei mesi e riportando una contrazione mensile continuativa da inizio anno. Allo stesso tempo, l'ottimismo e' crollato al valore piu' basso in nove mesi in particolare a causa delle preoccupazioni circa il settore automobilistico. Per Amritpal Virdee, economist di Ihs Markit che elabora il report per l'Italia, 'il settore manifatturiero in Italia a settembre non mostra segnali di superamento della crisi, con la contrazione degli ordini che si estende al quattordicesimo mese consecutivo e ad un tasso piu' veloce rispetto ad agosto''. Ed aggiunge: ''Cosi' come stanno le cose, gli ultimi dati Pmi suggeriscono che, zoppicando verso l'ultimo trimestre dell'anno, e sulla traiettoria in cui si trova attualmente, l'economia manifatturiera potrebbe finire a livelli inferiori di quelli mostrati quando era entrata in crisi all'inizio del 2018''.