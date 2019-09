UNGHERIA: UE COME L'U.R.S.S.

lunedì 30 settembre 2019La commissione Affari giuridici (Juri) dell'Europarlamento, riunita stamattina a Bruxelles, ha riesaminato i casi dei due commissari designati per la prossima Commissione europea a cui aveva negato, la settimana scorsa, il via libera per le audizioni di conferma, l'ungherese László Trócsányi e la rumena Rovana Plumb, confermando il suo verdetto. Con un voto a maggioranza, la commissione Jueri ha ribadito che, a causa dei loro conflitti d'interesse che non sono risolvibili, Trócsányi e Plumb ''non sono in grado di esercitare le proprie funzioni conformemente ai trattati e al codice di condotta'' dei commissari. ''E' con grande costernazione - ha scritto Trócsányi sul suo account Twitter - che ho appreso la decisione della commissione Affari giuridici del Parlamento europeo che è stata presa oggi. L'ingiustizia flagrante, la mancanza di trasparenza, la violazione deliberata delle regole del diritto e procedurali, così come il non rispetto dei principi di base della democrazia mi ricordano un'epoca che avevo creduto finita'', afferma il commissario designato ungherese con un evidente riferimento al periodo della dominazione sovietica nel suo paese. ''Non è solo il giurista e l'intellettuale che viene colpito, ma anche la persona. Questa decisione - lamenta Trócsányi - è in effetti una collezione di menzogne, di scorciatoie sbagliate e di commistioni tendenziose. Quando si offende il giurista, non c'è altra scelta possibile se non quella di chiedere giustizia davanti al tribunale competente'', conclude il commissario designato ungherese.