IVA ASIMMETRICA E' ASSURDA

lunedì 30 settembre 2019''Dimenticata la discussione sulla tassazione del contante, ora la cosa più assurda è questa dell'Iva asimmetrica nei settori in odore di evasione''. Mariano Bella, direttore Ufficio Studi di Confcommercio, bolla così l'ipotesi del governo di prevedere imposte differenti in base alla modalità di pagamento, se con contante o con carta. ''A parte che non si può fare, ma in ogni caso al ristorante chiedo il conto e dico di voler pagare con la carta, quindi il ristoratore mi farà la ricevuta con una certa Iva. Ma se poi la carta non funziona o me la sono dimenticata, che fa? Torna indietro e fa di nuovo una fattura? E' una cosa che non c'è in nessuna parte del mondo - insiste Bella - non l'hanno nemmeno pensata e se l'hanno pensata non hanno avuto la faccia tosta di dirla. Ci sono persone serie - conclude - che per ragioni politiche devono fare finta di sostenere queste voci. E' una cosa tutto sommato triste, è una cosa più triste che seria''.