FESTA LEGA FRIULI VENEZIA G.

lunedì 30 settembre 2019Si aprira' con un dibattito sul tema delle autonomie Stato-Regioni, cui parteciperanno i governatori del Fvg, Massimiliano Fedriga, del Veneto e del Piemonte, Luca Zaia e Alberto Cirio, e il presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, la Festa della Lega del Friuli Venezia Giulia, dal 4 al 6 ottobre a Villa Dolfin a Porcia. Momento clou della festa sara' la serata conclusiva, quando e' atteso in Friuli il segretario della Lega Matteo Salvini. ''Nell'incontro di qualche giorno fa con il ministro Boccia ho ribadito il principio fondamentale di un rapporto istituzionale corretto tra Regione e Stato centrale. Non potremo accettare un prosieguo in cui venisse impugnato qualsiasi tipo di norma regionale'', ha affermato Fedriga presentando oggi il programma della festa nella sede della lega di Reana del Rojale (Udine). ''Non esistono iter avviati. Nel primo consiglio dei ministri il Governo ha scelto di impugnare politicamente la norma'', ha aggiunto riferendosi all'impugnazione di alcune norme del ddl omnibus regionale effettuato il 5 settembre dal nuovo Governo giallo-rosso. ''Hanno detto che il Friuli Venezia Giulia non puo' abrogare una norma del Friuli Venezia Giulia, che era della Serracchiani oltretutto - ha affermato ancora - Mi sorprende che quando abbiamo proposto un referendum sulla legge elettorale, semplicemente esercitando un potere previsto dalla Costituzione, qualcuno esponga gli striscioni 'morta l'autonomia' e quando un Governo impugna una norma regionale queste persone che oggi sono all'opposizione non si siano sollevate per difendere l'autonomia che in quel caso viene veramente colpita''.