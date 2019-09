PD-M5S TAGLIANO SOLDI COMUNI

lunedì 30 settembre 2019''L'aumento dell'Iva e' senza dubbio un rischio da scongiurare. Ma sicuramente questo rischio non si scongiura usando i Comuni italiani come dei bancomat. E' stato fatto gia' troppe volte negli anni e i bilanci locali ne portano ancora indelebili i segni: dal turn over bloccato al contributo per il risanamento della finanza pubblica, quantificato nella cifra monstre di 12 miliardi in pochi anni''. Lo dice il presidente dell'Anci Antonio Decaro, a poche ore dal varo della Nota di aggiornamento del Def che inquadra la Manovra: ''Solo un anno fa, abbiamo dovuto scongiurare in extremis il furto con destrezza in Parlamento delle risorse destinate alle periferie delle citta'. Questa volta non possiamo essere ancora noi a pagare i conti. I nostri bilanci sono in una condizione di equilibrio precario, servono investimenti per salvare i piccoli Comuni e rendere piu' sostenibili e vivibili le citta'. Questa volta no. I sindaci sono pronti a scendere in piazza'.