MELONI: +IVA GOVERNO CADE

lunedì 30 settembre 2019''Ci hanno detto che bisognava fare il Governo perche' l'Italia rischiava di andare in amministrazione controllata: non si sarebbe fatto in tempo a fare la manovra e sarebbe aumentata l'iva. Primo provvedimento del Governo: aumentare l'iva. Il gioco delle tre carte che stanno facendo sul tema del contante funziona cosi': l'iva aumenta per tutti, ma per non dirvi che vi aumentiamo l'iva vi diciamo che, su alcuni dei prodotti sui quali l'iva aumenta, se pagate con il bancomat, vi scontiamo l'aumento che vi stiamo facendo. A casa mia significa che aumenta l'iva per tutti''. Lo ha detto a Start, su Sky TG24, la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. ''Non penso - ha proseguito - che questo governo alla fine durera', e' un governo messo in piedi da personalismi e tatticismi, non ha visione e non ha un mandato popolare. I governi cosi' non reggono l'onda d'urto del nostro tempo''. Se si fosse aperta la crisi dopo le Europee ''non ci sarebbero stati gli alibi gia' traditi con i quali e' stata messa in piedi la truffa del governo rosso-giallo. Non ci sarebbe stato il problema della manovra alle porte e il Presidente della Repubblica, con un'indicazione molto chiare a dei cittadini, avrebbe avuto difficolta' a varare un governo cosi' distante dalla volonta' popolare'', ha concluso Meloni.