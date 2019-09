CINA DITTATURA COMUNISTA

domenica 29 settembre 2019Tre manifestazioni sono iniziate nel primo pomeriggio a Hong Kong: una marcia tra Causeway Bay, a ovest, verso i quartieri orientali di Wan Chai e Admiralty; una protesta nel centro commerciale Festival Walk a Kowloon Tong e un raduno di studenti della scuola secondaria a Tsuen Wan Park. L'organizzazione Stand with Hong Kong, inoltre, ha convocato online una mobilitazione per oggi cercando estendere la partecipazione anche all'esterno: secondo il gruppo, parteciperanno piu' di 70 citta' di venti diversi paesi. Si e' gia' verificato qualche episodio di tensione, con la polizia che ha fatto uso di spray urticanti e gas lacrimogeni. Un piccolo rogo e' stato appiccato ad Admiralty. Due persone sono state fermate. La metropolitana (Mtr) ha sospeso alcuni collegamenti e chiuso la stazione di Wan Chai. In quel punto la polizia ha alzato la bandiera arancione, per avvertire che sparera' lacrimogeni o proiettili di gomma se la folla non si disperde. Per l'ex colonia britannica e' il 17mo fine settimana consecutivo di proteste, la cui causa scatenante e' stato un disegno di legge sull'estradizione. Ieri, nel quinto anniversario del Movimento degli ombrelli, che nel 2014 occupo' le strade per 79 giorni per chiedere riforme democratiche, senza ottenerle, hanno manifestato tra le 200 mila e le 300 mila persone, secondo le stime degli organizzatori, del Fronte civile per i diritti umani (Chrf). I manifestanti, con cartelli con la scritta ''Siamo tornati'', si sono riversati su Tamar Park e altri luoghi del Movimento. Sono state bruciate bandiere comuniste e calpestate immagini del presidente cinese, Xi Jinping. Ci sono stati anche lanci di Molotov contro edifici governativi.