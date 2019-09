BASILICATA PER MAGGIORITARIO

venerdì 27 settembre 2019''Otto Regioni hanno dato il loro via libera alla richiesta di referedum per cambiare la legge elettorale abrogando la quota proporzionale, ma più che ai numeri, al fatto di aver ampiamente superato la quota minima di cinque Regioni richiesta dalla Costituzione, è altamente significativo il fatto che a chiedere questo referendum siano otto Regioni che coprono tutto il nostro arco territoriale nazionale. Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Abruzzo e Basilicata''. Così il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato. ''Abbiamo il blocco delle Regioni del nord, abbiamo una Regione del centro e una del sud, abbiamo una Regione insulare. Questa richiesta attraversare tutta l’Italia, dalle Alpi agli Appennini, dal Tirreno all’Ionio, dall’Adriatico al Mediterraneo. L’Italia tutta a chiedere di potersi esprimere con questa consultazione - ha concluso - In questo modo stiamo attuando e facendo realmente vivere l’articolo 1 della Costituzione nella parte in cui afferma che ‘La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.’ quello che stiamo facendo, esercitiamo la nostra sovranità nei limiti e nelle forme previste dalla nostra Carta costituzionale''.