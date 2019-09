ANCHE LIGURIA MAGGIORITARIO

venerdì 27 settembre 2019GENOVA - Non piu' decisiva, ma politicamente molto significativa, anche la Liguria si iscrive nel novero delle Regioni che chiedono il referendum per abrogare la parte proporzionale del Rosatellum. E lo fa con 17 voti favorevoli arrivati dal centrodestra e dal consigliere Giovanni Boitano, che ieri ha lasciato la lista ''Liguri con Paita'' per passare al gruppo misto. Astenuto l'ex leghista Giovanni De Paoli, il cui voto contrario in commissione era stato decisivo per far arrivare la proposta in aula con il parere negativo. Tra i banchi della maggioranza anche il forzista Claudio Muzio, tornato con un giorno di anticipo dalla missione-pellegrinaggio ai luoghi dell'esodo giuliano-dalmata per non far mancare il proprio sostegno a un provvedimento che sta molto a cuore al governatore Giovanni Toti. Approvazione anche da Liguria popolare, contraria all'abolizione del proporzionale ma non a far decidere i cittadini con un referendum. Usciti dall'aula Pd, M5s e Rete a sinistra per protesta contro l'accorpamento della votazione sugli emendamenti.