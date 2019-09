ZECCHE ROSSE INQUINANO CLIMA

venerdì 27 settembre 2019''Spiace che almeno in Italia alcune delle manifestazioni per l’ambiente, nelle più grandi città, come a Milano, si siano trasformate in manifestazioni della sinistra.Nulla da stupirsi, pensando alla regia di Greta, emanazione mediatica dei vari Soros &c''. Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega, componente della Commissione Esteri della Camera e Segretario della Lega Salvini in Lombardia. ''Spiace che a Milano i giovani in corteo non abbiamo trovato di meglio da fare che contestare i giovani della Lega - aggiunge Grimoldi - . Sbagliando come al solito bersaglio, perché chi è contro, con i fatti, ad una svolta green è il Governo rosso dei poltronari che non sta facendo nulla per l’ambiente, limitandosi a scandire no a tutto: no alla Tav, non alla metropolitana fino a Monza, no agli inceneritori al Sud ecc ecc Certo tutto questo a Greta non lo hanno riferito, non lo sa che abbiamo un Governo red che è l’esatto opposto del green, ma almeno qui a casa nostra non prendiamoci in giro: se chi ci governa, pur senza il mandato del popolo, volesse fare qualcosa per l’ambiente e il clima non direbbe solo no e farebbe una manovra diversa da quella che stanno preparando. Per cui bene manifestare - conclude Grimoldi - ci mancherebbe, ma almeno sapendo per cosa si manifesta…''.Dopo di che una considerazione: vent’anno fa io e tanti altri ragazzi della mia generazione abbiamo fatto diverse manifestazioni ecologiste, ma non nelle piazze scandendo slogan degli altri: noi andavamo sugli argini dei fiumi a raccogliere rifiuti e plastica.L’ambiente si difende con i fatti, non con gli slogan…