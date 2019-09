ORLANDO MINISTRO CATASTROFE

venerdì 27 settembre 2019''Un suggerimento al ministro Alfonso Bonafede: non si faccia influenzare dal vicesegretario del Pd Andrea Orlando, uno dei piu' discussi ministri della Giustizia che la storia della Repubblica ricordi''. Lo dice il deputato della Lega Jacopo Morrone a proposito del vertice tra Conte, Bonafede e Orlando. ''Nei quattordici mesi di collaborazione costruttiva che abbiamo passato insieme al ministero di via Arenula - prosegue Morrone rivolgendosi a Bonafede - ci siamo trovati ad affrontare gravi questioni lasciateci in eredita' da Orlando. Penso alla riforma della Magistratura onoraria, fortemente contrastata dalle categorie coinvolte, sul cui superamento abbiamo lavorato con grande impegno. L'appello e' che tutta questa attivita' non vada sperduta per compiacere un alleato che ha fallito su tutti i fronti. Ma gli errori di Orlando non si fermano qui. Pensiamo alla revisione della geografia giudiziaria che prese avvio nel 2012, con il governo Monti, e fu portata avanti acriticamente negli anni seguenti, con l'unico risultato di sopprimere decine di tribunali, di sezioni distaccate e di operare un taglio consistente degli Uffici dei Giudici di Pace con le gravi disfunzioni conseguenti e i disagi denunciati ovunque, senza che si ottenessero i previsti risparmi. Chiedo, quindi, a Bonafede di non rinunciare all'impegno assunto per modificare questa riforma abborracciata e sbagliata riportando 'tribunali, procure e uffici del giudice di pace vicino ai cittadini e alle imprese'. C'e' poi la famigerata legge sulla tortura, fortemente sponsorizzata dal Pd di Orlando, con la strisciante delegittimazione e criminalizzazione delle Forze dell'Ordine''.