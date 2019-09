IN REGIONE LAZIO M5S ESPLODE

venerdì 27 settembre 2019C'è tempesta nel Movimento 5 Stelle del Lazio. Da giorni tra gli attivisti è in corso un duro dibattito sull'opportunità di mettere in cantiere una alleanza con il Partito democratico in regione Lazio con Roberta Lombardi in prima fila su questo fronte del NO, osteggiata in Consiglio regionale da Davide Barillari e Valentina Corrado. Nei giorni scorsi a far da palcoscenico ai dissidi e alle liti tra gli esponenti dei 5stelle sono stati i social con la Corrado critica nei confronti della sua capogruppo alla Pisana, la Lombardi appunto, rea di inseguire una intesa con Zingaretti. Sulla stessa linea della Corrado anche Davide Barillari che ieri su Twitter ha denunciato ddi aver subito insulti: ''bastardo, vigliacco, vergognati. Poi quel ''pericoloso sfigato'' urlato dal centro dell'aula consiliare di fronte ai consiglieri del Pd che ascoltavano e ridevano. Questo è diventato il M5S Lazio? @Mar_Cacciatore @valerionovelli @robertalombardi'' twittava ieri Barillari. La tensione è certo altissima stando alle voci che trapelano dalla Pisana e non solo. Nel comunicato N. 1 gli ''Attivisti e portavoce del territorio della regione Lazio in sostegno della Capogruppo Roberta Lombardi nel mantenere ferma la volontà di una NON alleanza con il PD Nella serata del 24 settembre 2019 nel Municipio VII si è tenuta una riunione alla presenza degli attivisti, sindaci e dei portavoce in rappresentanza dei gruppi territoriali laziali nel cui dibattito si è manifestato e votato a maggioranza dei presenti il sostegno alla capogruppo in Regione Lazio Roberta Lombardi affinché venga confermata e mantenuta la volontà di non attuare alcun accordo con il PD e con la linea politica di Zingaretti.