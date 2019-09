DIFENDERE AMBIENTE DALL'M5S

venerdì 27 settembre 2019''Sono felice di vedere tutte queste decine di migliaia di giovanissimi nelle piazze italiane per difendere l'ambiente e il futuro dai cambiamenti climatici. Sono contento del loro entusiasmo e della loro voglia di fare. Ma una protesta per avere efficacia deve avere dei contenuti concreti. Per cui tutti questi ragazzi dovrebbero prima di tutto domandarsi perché questo Governo dei No continua a bloccare infrastrutture che toglierebbero centinaia di migliaia di veicoli dalle strade migliorando la qualità della nostra aria''. Lo sostiene il senatore della Lega, Roberto Calderoli. ''Quante decine di migliaia di camion in meno avremmo ogni giorno, non solo in Piemonte ma in tutta la pianura Padana, se le merci viaggiassero sul Tav? Quante decine di migliaia di auto in meno ogni giorno avremmo se il Governo si decidesse a sbloccare i 900 milioni già stanziati per prolungare la metropolitana 5 da Milano a Monza, in uno degli snodi più congestionati a livello europeo? ''Quante migliaia di camion in meno ogni giorno, camion che oggi che fanno avanti e indietro dal Nord alla Campania zeppi di rifiuti da smaltire nei termovalorizzatori lombardi o veneti, avremmo se il Governo sbloccasse la costruzione dei termovalorizzatori nelle Regioni del Mezzogiorno? Dire sempre no alle opere significa lasciare le cose come stanno, lasciare tutto al trasporto su gomma, con tutto lo smog annesso. Per cui bene la protesta dei nostri ragazzi, ma forse hanno sbagliato le piazze, bastava si concentrassero sotto Palazzo Chigi…'', conclude Calderoli.