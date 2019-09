SONDAGGIO: LEGA 36,1%

venerdì 27 settembre 2019La Lega di Salvini torna a crescere in maniera importante mentre calano, tanto, Pd e M5S. E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio di politica sulle intenzioni di voto degli italiani. Segno che il nuovo Governo Conte bis e le sue iniziative (già con un gradimento scarso, attorno al 36%) non convincono gli italiani. Ad ampliare il calo dei partiti di Governo poi la scissione del Pd e la nascita di Italia Viva, il partito di Matteo Renzi che però resta fermo attorno alla soglia del 3-4% L'ultimo sondaggio è di: - Termometro Politico per Coffee Break (La7) del 26 settembre 2019 Lega - 36,1% (+1,2% rispetto al 16 settembre) Pd - 19,5% (-3,5%) M5S - 18,5% (-1,3%) FdI - 8,4% (-7,9%) FI - 5,2% (+0,1%) Italia Viva - 3,6%