IWOBI: ACCORDO MALTA INUTILE

venerdì 27 settembre 2019Il senatore della Lega Tony Iwobi, vicepresidente della commissione Esteri a palazzo Madama e responsabile immigrazione del partito, considera l'accordo di Malta ''una sconfitta per il nostro Paese''. ''Conte - dice in una nota - volutamente spaccia una reale presa in giro come una vittoria: la redistribuzione, posto che l'accordo sia approvato dagli altri Paesi, riguardera' soltanto i migranti arrivati con navi delle Ong e cioe' circa il 10 per cento degli sbarchi. Il restante 90 per cento restera' a carico del nostro Paese, dove grazie al governo dei porti aperti, in nome di una fantomatica accoglienza, si continuera' ad illudere migliaia di africani e a incentivare la clandestinita', l'insicurezza e la precarieta'. Manca una visione europea comune sull'immigrazione e sulle soluzioni per il Continente africano'', continua il parlamentare, ''ancora vittima di interessi economici di alcuni Paesi del primo mondo. L'immigrazione di massa e' una triste conseguenza della volonta' di non risolvere alla radice le criticita' che affliggono l'Africa e dell'incapacita' della politica di cooperare con le istituzioni africane per un concreto sviluppo economico. Non accetto che il futuro degli africani sia la carita' del sistema di accoglienza e, allo stesso tempo'', conclude Iwobi, ''che l'Italia sia un hub permanente non in grado di assicurare il futuro di chi accoglie''.