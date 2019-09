HARD BREXIT IN ARRIVO

venerdì 27 settembre 2019Populista, sconsiderata e apocalittica: cosi viene spesso dipinta la Brexit da buona parte dei media. La situazione potrebbe tuttavia risultare piu' complessa. E, a questo proposito, ''La Verita''' ha intervistato Bepi Pezzulli, direttore editoriale di Italia Atlantica. Quanto ritiene concreta la possibilita' di una Brexit senza accordo? ''Io ritengo la hard Brexit estremamente probabile, a meno che a Boris Johnson non venga offerto un accordo di uscita tra pari, cioe' un accordo che quantomeno rimuova la clausola del backstop in Irlanda. In Europa c'e' molta meno unita' sulla Brexit di quanto non traspaia, le cancellerie europee sono divise sul tema. La Francia ha dichiarato di essere pronta a mettere un veto su un'ulteriore proroga della Brexit. Questo perche' Emmanuel Macron evidentemente e' stato il piu' duro dei leader europei nei confronti della Brexit''. Pezzulli spiega quali sono le ragioni di questo atteggiamento. ''Il tema geopolitico e' che, perla Francia, l'Unione europea e' un amplificatore di influenza. E Macron intende perseguire il piano Juncker: l'Europa federale e integrata politicamente sotto la guida di Parigi e Berlino attraverso la riforma della governance e del fondo Salvastati. Parigi poi spinge per la Difesa europea, che renderebbe la Francia l'unica potenza nucleare del blocco e quindi restituirebbe a Parigi per via politica quel ruolo internazionale che la Francia - con la sua economia ormai poco competitiva - non ha piu' nelle relazioni internazionali. Quindi la visione di Macron e' l'impero carolingio 2.0. E per questo auspica un'uscita tempestiva della Gran Bretagna. D'altro canto, Johnson vuole uscire il 31 ottobre. I conservatori scompariranno''.