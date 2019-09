DUE SENATORI M5S VERSO LEGA

giovedì 26 settembre 2019''Se c'è qualcuno dei 5S che in Senato rimpiange il governo precedente? Certo, e sono in tanti''. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il senatore leghista ed ex ministro Gian Marco Centinaio. Pare ci siano molti grillini che vorrebbero passare alla Lega. ''Non so quale sia il loro numero, le persone che cui ho rapporti io guardano alla Lega in modo positivo, ci contattano chiedendo informazioni''. Quanti colleghi grillini l'hanno contattata? ''Personalmente - ha detto Centinaio - sono due persone''. Gli hanno chiesto proprio di entrare nella Lega? ''Più che farmi questa richiesta, gli ho detto che c'è la possibilità di confrontarci sul loro ingresso in Lega. E loro si sono dimostrati molto interessati''. E Salvini cosa le ha detto a riguardo? ''Valutiamo le persone, vediamo''. Quando questi due Cinquestelle potrebbero abbandonare di Maio per venire da voi? ''Secondo me prima di Natale''.