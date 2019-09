ORDE INVADONO LA CROZIA

giovedì 26 settembre 2019ZAGABRIA - Nei primi otto mesi di quest'anno la polizia di confine croata ha arrestato 11.800 migranti clandestini senza diritto d'asilo contro i quasi quattromila nello stesso periodo del 2018. Lo scrive oggi il quotidiano di Zagabria Jutarnji list, citando fonti ufficiali del ministero degli Interni croato. I migranti, provenienti in prevalenza dal Medio Oriente, vengono in maggioranza fermati nel tentativo di attraversare illegalmente il confine con la Bosnia, spesso aiutati da organizzazioni di trafficanti. Nel 2018 il totale di persone fermate aveva raggiunto 8.203, mentre ai ritmi registrati quest'anno tale numero potrebbe raggiungere quasi ventimila persone. Il giornale nota anche che fino alla fine di agosto dalla Slovenia sono stati respinti verso la Croazia altri 6.500 migranti, che con tutta probabilita' erano riusciti ad attraversare il territorio croato per poi essere fermati in Slovenia. Considerando il numero di solo poche centinaia che hanno chiesto protezione internazionale e asilo in Croazia, il giornale conclude che in definitiva quasi tutti i fermati sono stati respinti in Bosnia o, in numero minore, in Serbia. La polizia ha confermato che ''la pressione sui confini e' sempre piu' forte'', prevedendo che continuera' ad aumentare anche nei prossimi mesi.