FONTANA: BOCCIA NON CONVINCE

giovedì 26 settembre 2019''Rispetto all'incontro dell'altro giorno con il ministro Boccia direi che non e' cambiato nulla: abbiamo ribadito le rispettive posizioni e ho dichiarato la mia disponibilita' ad aspettare che ci comunichi cui verranno approvati i Lea, i Lep e i costi standard per capire se si tratta di un tempo dovuto, che sani le inadempienze dei governi degli ultimi 7 anni di centrosinistra che non hanno mai mosso un dito in questa direzione, o se invece si nasconda un tentativo di bloccare tutto''. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine dell'incontro tra il ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia, e la conferenza delle Regioni. ''Questo impianto non mi convince perche' non e' logico, vengono prospettati due argomenti che hanno la loro dignita' ma che necessariamente non devono essere l'uno condizionato dall'altro - ha aggiunto Fontana -, perche' l'articolo 3 della Costituzione c'e' da 72 anni e nessuno ha mai pensato di applicarlo, evidentemente, mentre i Lep, i Lea e i costi standard ci sono da 10 anni e forse potevano essere applicati, ma non c'entrano niente con la richiesta di autonomia''. Per il presidente Fontana ''e' il ministro a dettare le regole del gioco e noi dobbiamo subirle, ora si tratta di capire se la sua proposta e' una cosa seria - ha concluso -, chiaro che se ci dice che i Lep, i Lea e i costi standard saranno pronti alla fine della legislatura e' chiaro che sara' una presa in giro''.