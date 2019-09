DEUTSCHEBANK ABN RICICLAGGIO

giovedì 26 settembre 2019AMSTERDAM - La magistratura olandese ha avviato un'inchiesta per riciclaggio internazionale di denaro sporco su Abn Amro, la terza banca del paese. Gli inquirenti sospettano che la banca non abbia denunciato, ne' indagato suu anni di trans azioni sospette. Il titolo di Abn Amro ha perso quasi il 10% in Borsa. La banca afferma di stare collaborando con le autorita' giudiziarie. L'inchiesta olandese fa parte di un ampio raggio di indagini a livello europee. Nei giorni scorsi le autorita' tedesche hanno fatto irruzione nella sede centrale di Deutsche Bank per far luce su attivita' di riciclaggio di denaro sporco effettuate presso la Danske Bank. I magistrati olandesi ritengono che Abn Amro abbia sottovalutato transazioni sospette avvenute al suo interno e non abbia indagato correttamente sul comportamento dei propri clienti, non avendo neppure interrotto in modo tempestivo i legami con i clienti sospetti. Non si conosce i periodo durante il quel sarebbero avvenute le transazioni sospette.